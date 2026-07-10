Capocannoniere, Mbappé non si ferma: è lui il favorito per bookmaker e scommettitori. Boom Messi, conquista gli italiani e vola dal 2% al 14%

ROMA – Continua il dominio di Kylian Mbappé. Il capitano della Francia ha trovato la via del gol anche nell’ultimo match del Mondiale contro il Marocco, portandosi a quota 8 reti nella competizione e agganciando Lionel Messi in vetta alla classifica dei capocannonieri. Mbappé non vola solo in campo, ma anche sulle lavagne dei bookmaker e tra le giocate degli italiani. Il numero 10 dei Bleus – si legge su Agipronews – resta infatti il favorito assoluto per i betting analyst di William Hill, con una quota pari a 2,00, seguito proprio dal rivale argentino, offerto a 2,50.
Il fuoriclasse francese fa il vuoto anche nelle preferenze degli scommettitori: il suo secondo titolo consecutivo per la Scarpa d’Oro raccoglie il 20,60% delle giocate totali su Snai. Anche in questa speciale classifica, al secondo posto si piazza il “Diez” dell’Argentina: la prima volta di Messi come re dei bomber del Mondiale fa registrare un vero e proprio boom, passando dal 2% della vigilia all’attuale 14%.
Più staccati Harry Kane ed Erling Haaland, stabili rispettivamente al 12% e al 10% delle preferenze. Proprio i centravanti di Inghilterra e Norvegia proveranno a dare la caccia ai due mostri sacri nello scontro diretto in programma sabato sera: la rimonta per il trono dei bomber del capitano dei Tre Leoni – attualmente a 6 gol – si gioca a 9,50, mentre scende leggermente a 8,50 la quota per il centravanti del Manchester City, già arrivato a 7 centri nel suo primo torneo iridato.
EMT/Agipro