BOLLETTANDO

Capocannoniere, Mbappé non si ferma: è lui il favorito per bookmaker e scommettitori. Boom Messi, conquista gli italiani e vola dal 2% al 14%

Vincenzo Letizia 10 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Continua il dominio di Kylian Mbappé. Il capitano della Francia ha trovato la via del gol anche nell’ultimo match del Mondiale contro il Marocco, portandosi a quota 8 reti nella competizione e agganciando Lionel Messi in vetta alla classifica dei capocannonieri. Mbappé non vola solo in campo, ma anche sulle lavagne dei bookmaker e tra le giocate degli italiani. Il numero 10 dei Bleus – si legge su Agipronews – resta infatti il favorito assoluto per i betting analyst di William Hill, con una quota pari a 2,00, seguito proprio dal rivale argentino, offerto a 2,50.

Il fuoriclasse francese fa il vuoto anche nelle preferenze degli scommettitori: il suo secondo titolo consecutivo per la Scarpa d’Oro raccoglie il 20,60% delle giocate totali su Snai. Anche in questa speciale classifica, al secondo posto si piazza il “Diez” dell’Argentina: la prima volta di Messi come re dei bomber del Mondiale fa registrare un vero e proprio boom, passando dal 2% della vigilia all’attuale 14%.

Più staccati Harry Kane ed Erling Haaland, stabili rispettivamente al 12% e al 10% delle preferenze. Proprio i centravanti di Inghilterra e Norvegia proveranno a dare la caccia ai due mostri sacri nello scontro diretto in programma sabato sera: la rimonta per il trono dei bomber del capitano dei Tre Leoni – attualmente a 6 gol – si gioca a 9,50, mentre scende leggermente a 8,50 la quota per il centravanti del Manchester City, già arrivato a 7 centri nel suo primo torneo iridato.

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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