CHAMPIONS LEAGUE – Imbarcata dell’Atalanta, a Bergamo, contro il Bayern Monaco che, ieri, ha vinto per 6 a 1

L’Italia sta per sparire, completamente dall’Europa che conta. Con la schiacciante vittoria sull’Atalanta del Bayern Monaco, ieri sera, a Bergamo, abbiamo perso l’ultima formazione in lizza dopo l’eliminazione del Napoli, della Juve e dell’Inter. Il ranking Uefa, per il nostro paese è, ora, sprofondato, mai così in basso, in passato le compagini italiane in Champions League, tanto è vero che l’Inter, negli ultimi tre anni ha disputato due finali, le quali, però, non hanno sorriso ai nerazzurri. Che l’Atalanta fosse nettamente sfavorita, dopo che la sorte le aveva assegnato negli ottavi, la corazzata tedesca, era di pubblico dominio ma che arrivasse una debacle così umiliante con sei gol al passivo, peraltro, in casa, nessuno lo avrebbe immaginato. Gli orobici hanno salvato la faccia con il gol della bandiera di Pasalic, tuttavia resta la vergognosa batosta subita. La gara di ritorno della prossima settimana, a Monaco è solo una semplice formalità, dopodiché l‘Italia sarà spazzata via dalla massima competizione continentale per club. Una figuraccia non solo per la Dea ma per tutto il calcio italiano, umiliato pure da Napoli, Juve e Inter . I campioni d’Italia in carica sono giunti, addirittura, trentesimi su 36 squadre, nel girone iniziale; la prima in classifica di quest’anno, l’Inter, è uscita prima degli ottavi, per mano dell’onesto, ma non proibitivo, Bodo Glimt, la Juve eliminata da Osimhen. Aggiungiamoci il 7-1 complessivo della Norvegia alla nazionale, e recitiamo il de profundis, purtroppo questo è il nostro il livello attuale: questi siamo. Tra due settimane, proprio in quel di Bergamo, l’Italia di Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff, per aggiudicarsi la finale e vincerla, al fine di evitare la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale.