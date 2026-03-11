NAPOLI – Attacco influenzale per Rasmus Hojlund, in dubbio la sua presenza, sabato, contro il Lecce, a Fuorigrotta

Ancora una possibile defaillance in casa Napoli, in vista dell’anticipo con il Lecce di sabato, ma stavolta non si tratta di un infortunio, bensì di un attacco influenzale che ha colpito Rasmus Hojlund. L’attaccante danese non ha neanche partecipato alla ripresa degli allenamenti appunto a causa della febbre e le sue condizioni verranno valutate in questi giorni. Insomma, un’annata così sfortunata non la ricordo. Si spera di recuperare il calciatore in tempo per il match coi salentini, tuttavia, al momento la sua presenza, al Maradona, è in dubbio. Vedere il Napoli, con tutti i suoi titolari in campo, è diventata un’autentica utopia.