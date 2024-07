Lanzo, Campilongo, Bava e Lazzaroni a Punto Nuovo Sport

Radio Punto Nuovo – Il Toro ha chiesto info per Cheddira: secco no del Napoli, Conte vuole valutarlo in ritiro

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Torino ha chiesto informazioni per il cartellino di Cheddira. Durante le trattative per Buongiorno, i granata hanno sondato la disponibilità del Napoli circa una cessione dell’ex Bari e Frosinone. Secco no degli azzurri: Conte vuole valutarlo attentamente in ritiro e ha posto momentaneamente un veto sulla sua cessione. Il marocchino ha caratteristiche che piacciono al tecnico leccese e proverà a giocarsi le sue carte per una permanenza in azzurro. Più probabile l’uscita di Simeone, che chiede una maglia da titolare dopo due anni vissuti da subentrante.

Dimaro, il sind. Lazzaroni: “Tutto pronto, ecco quale sarà la prima cosa che dirò a Conte. Tanti eventi in programma. Sull’annuncio a Dimaro di una grande permanenza o un grande colpo…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro: “E’ tutto pronto per l’arrivo del Napoli, c’è un bellissimo sole ed un grande entusiasmo. L’arrivo di Conte ha portato positività, anche se sarà difficile replicare il record di presenze dello scorso anno. Speriamo che il prossimo magari… Ho visto De Laurentiis di recente, lo vedo di nuovo molto concentrato e sereno. Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sono tanti eventi in programma, ci sarà una grande festa per la presentazione del mister e del suo staff. C’è tanta curiosità e non vediamo l’ora di partire. Una sorpresa sul palco di Dimaro? L’annuncio di una grande permanenza o di un grande arrivo? Chissà, perché no… Può darsi… È un qualcosa da chiedere al Napoli, ma si può fare… Cosa dirò a Conte? Se va tutto bene! Così rimedieremo a qualsiasi richiesta, è uno molto esigente e ci teniamo a fare una bellissima figura con il mister e tutto il suo staff. Quindi la prima cosa che gli chiederò sarà se è tutto secondo le sue aspettative! E se non, cosa possiamo fare per colmarle nel minor tempo possibile”.

Torino, l’ex DS Bava: “Ho visto crescere Buongiorno, a Napoli diventerà un top mondiale grazie a Conte. Tante squadre su di lui, ma ha scelto con intelligenza! No alla Juve?

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Bava, ex DS e responsabile del settore giovanile del Torino: “Conte-Napoli è un matrimonio che può funzionare. Lo vedo e lo sento già carico, Antonio può fare grandi cose. Aggiunge un valore importante. Il Napoli sarà agguerrito dalla primissima giornata di campionato. Buongiorno? È stato scoperto da Silvio Benedetti, al quale vanno i meriti per averlo portato a Torino. L’ho gestito dai 13 ai 19 anni, mandandolo in prestito tra Trapani e Carpi, e posso dire che è un ragazzo spettacolare. Ha scelto il Napoli con grande intelligenza, dopo aver fatto un salto importante nel suo gioco. La città di Napoli e la presenza di Conte sono stati essenziali per la sua scelta. Conte lo farà diventare un difensore top al mondo. Alessandro è diverso da tanti altri calciatori, viene da una famiglia con valori fuori dal comune. Buongiorno è un giocatore maturo, ha 24 anni ed è nel pieno del proprio potenziale. A volte è fin troppo irruento, ma Conte imparerà a gestire la sua crescita. Il no alla Juventus? Ho fatto 10 anni al Torino e Buongiorno ha cominciato con me dai Giovanissimi Fascia B. Sa cosa significa indossare questi colori sin da piccolo e giocare il Derby da sempre con la maglia del Toro… Alessandro ha detto no alla Juventus proprio per il suo passato, dimostrando un valore umano diverso da tanti calciatori moderni. Su Alessandro c’era anche l’Inter e qualche squadra straniera, ma scegliere il Napoli è stato cadere in piede. Perché Spalletti ha tenuto Buongiorno in panchina? A volte le scelte dei tecnici si capiscono, a volte no. In Italia ci sentiamo tutti allenatori, evidentemente il CT ha ritenuto più adatte altre mosse. Purtroppo siamo usciti da un Europeo alla portata e ora trovare alibi contro i settori giovanili non ha senso. Nella Primavera del Toro Millico aveva fatto grandi cose, poi è mancato il coraggio nel lanciarlo. Ora è in C: i dirigenti devono avere il coraggio di lanciarlo”.

Campilongo: “Buongiorno top in Europa! Di Lorenzo in Nazionale ha mostrato l’annata mediocre, ma Spalletti non lo ha aiutato. Con Conte avrà certezze maggiori da braccetto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Salvatore Campilongo, allenatore: “Buongiorno ha tutte le qualità per diventare uno dei difensori più forti in Europa. Poi la carriera è fatta di evoluzioni e spero siano tutte positive quelle di Buongiorno. Conte è un allenatore eccezionale nella crescita dei giovani, saprà come migliorarlo e renderlo un top. Il Napoli sta prendendo tutti giocatori funzionali al gioco di Antonio e questo già rilancia il progetto azzurro. Cosa manca? L’attaccante, bisogna vedere cosa succede con Osimhen. Se andrà via, servirà un top player in attacco. E conoscendo Antonio, cercherà un calciatore fisico e tecnico, che faccia da fulcro dell’attacco. Il nome di Lukaku è scontato che possa far comodo. Un jolly per Conte? Non credo che Gaetano possa sfondare, visto che il centrocampo sarà a due. Cheddira, invece, può fare comodo in attacco sia in tandem con la punta che in un sistema a tre punte. Può giocarsi le sue chances di permanenza, ne sono certo. Folorunsho ha buone doti, anche lui può essere un jolly da monitorare. Di Lorenzo? In Nazionale è arrivato un po’ scarico mentalmente e fisicamente. Ha dimostrato all’Europeo l’annata mediocre fatta al Napoli, con tanti problemi irrisolti. Spalletti non lo ha aiutato, è stato incerto sull’assetto della squadra e i calciatori lo hanno notato. Con Conte ci sarà un lavoro diverso e anche dovesse fare il braccetto di difesa ora al Napoli, Di Lorenzo avrà più certezze. L’ho affrontato tante volte in Lega Pro ed è quello il suo ruolo ideale”.

Tuttosport, Lanzo: “Chiesa-Napoli interesse concreto, Conte può convincerlo come fatto con Buongiorno. Questa è la posizione del calciatore”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefano Lanzo, Tuttosport: “Chiesa-Napoli? La posizione della Juventus è chiara, vuole evitare un nuovo caso Dybala. Il rinnovo è complicato ora, quindi bisogna cederlo in questo mercato. La Roma ha fiutato l’affare più di tutti, ma anche il Napoli monitora la situazione. Chiesa non ha particolare fretta, a breve si sposerà e poi tornerà dalle vacanze. Non ha urgenza di trovare una sistemazione, anche se il calciatore spera in una chiamata dalla Premier, dove gli stipendi sono più in linea con le sue ambizioni economiche. Gli interessi di Napoli e Roma sono concreti e non fare la Champions può essere un problema relativo. Sia Conte che De Rossi sono due allenatori che Chiesa stima molto, quindi sarebbero due piazze comunque ben accette. Il problema però sono le tempistiche. Conte può convincerlo come Buongiorno? Bisognerebbe essere nella testa del giocatore (ride ndr), ma i presupposti ci sarebbero tutti. Napoli è una piazza ambiziosa, poi nel mercato ci sono tante dinamiche”.