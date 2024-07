Graziani, Repice, Jacobelli, Pecci, Del Genio a Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Conte vuole Lukaku devono prenderglielo, c’è un’alchimia particolare tra i due e stima reciproca. Difficile che torni quello dell’Inter di Conte, ma quello di quest’anno non m’è dispiaciuto, anche agli Europei. Oggi il problema del Napoli è vendere Osimhen. Conte è un tecnico concreto, quando dice le cose le dice una volta e devi capirle. O segui Conte o se esci dai binari vai da un’altra parte. Kvaratskhelia? Qualche volta può anche essere accentrato, ma Conte sa bene che il ragazzo renderebbe al meglio se gioca sull’esterno. Buongiorno? Tutti parlano di Calafiori ed è giusto così, ma Buongiorno è ancora più forte e se il Napoli lo prende fa un affarone. E’ giovane, ma con molta esperienza alle spalle”.

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non credo Conte si dispiacerebbe se Osimhen restasse. Ho seguito Conte alla Juve e alla nazionale e so ciò che lascia negli spogliatoi, ma so anche che nelle sue squadre non ci può stare gente controvoglia. Conte è veramente la fortuna dei club che va ad allenare, mette disciplina nello spogliatoio in maniera esasperata. Ricordo che la Juventus vinse lo scudetto con la Roma a distanza siderale. Pirlo si azzardò a stappare una bottiglia di champagne in ritiro e Conte si incazzò perchè voleva battere il record di punti, non gli bastava lo scudetto”.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Uno degli effetti dell’arrivo di Conte è la rigenerazione dell’entusiasmo nell’ambente partenopeo. I tifosi napoletani si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa da quando è arrivato Conte. Buongiorno è tra i migliori difensori del campionato, comprendo la delusione dei tifosi granata perchè ancora una volta i fatti smentiscono le dichiarazioni di alcuni dirigenti. Il Napoli ha fatto benissimo a prendere uno dei migliori difensori del campionato e potrà migliorare molto sotto la guida di Conte. Chiesa? La sua situazione è chiara, Chiesa ha declinato le proposte della Juventus per il rinnovo. Ciò significa che se non seguirà il rinnovo, il calciatore si libererebbe a parametro zero. Napoli e Roma sono interessate a seguire l’evoluzione della situazione Chiesa. La Juventus deve far cassa per fare un gran mercato e quindi una cessione potrebbe arrivare da Chiesa”.

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? E’ un difensore di sicuro affidamento, speriamo che cresca ancora perchè ha margini di miglioramento. Non è Nesta nè Maldini, ma è molto affidabile. I giovani italiani? Se gli italiani non sono più quelli di una volta è perchè ci sono troppi tatticismi in Italia, mentre all’estero lasciano liberi il talento. Se non escono pù i Baggio, i Zola e i Del Piero un motivo c’è, non siamo diventati scarsi. Noi vinciamo con le categorie degli Under perchè le altre nazioni gli under li portano in nazionale maggiore per quanto siano forti”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi viene da pensare che Ngonge può essere un giocatore che possa piacere a Conte. L’anno scorso ha fatto una grande stagione tra Verona e Napoli, in azzurro ha giocato poco altrimenti sarebbe arrivato in doppia cifra. Conte? Ci possiamo fidare della sua preparazione atletica, non credo ci siano problemi da questo punto di vista. Poi sono certo che dal punto di vista emozionale toccherà le corde giuste, ma sotto il profilo tattico quelli che non riusciranno ad avere chimica col tecnico andranno via”.