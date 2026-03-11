NEWS

Mc Tominay – Per lo scozzese pronto un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 5 mln netti a stagione

Armando Fico 11 Marzo 2026 0 49 sec read

Scott McTominay, miglior centrocampista del campionato italiano di serie A, nella scorsa stagione, rappresenta per il Napoli, un elemento fondamentale, sia per il presente che per il futuro. In parole povere è un vero leader in campo e negli spogliatoi. Secondo indiscrezioni la società di De Laurentiis starebbe pensando di allungargli il contratto fino al 2030, con un grosso aumento dell’ingaggio che sarà di 5 milioni netti  a stagione. Il centrocampista ex United si trova benissimo sotto il Vesuvio, ragion per cui ha già incaricato i suoi agenti di iniziare un discorso  con il club azzurro  per definire questo prolungamento di contratto. Molto probabile che le parti  abbiano un colloquio  durante la prossima sosta per le nazionali. Mc Tominay intende essere protagonista sia in Italia che in Europa. Lo scudetto vinto nel 2025, a cui ha contribuito moltissimo,  gli ha procurato quelle emozioni che non aveva mai  provato a Manchester. Intanto, sabato, al Maradona, nell’anticipo con il Lecce, il numero 8 di Conte  dovrebbe rientrare in squadra per partire dalla panchina. 

Armando Fico

