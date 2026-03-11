Stadio MARADONA -Sabato 21 e domenica 22 marzo visita gratuita all’impianto di Fuorigrotta, in ottica giornate Fai

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 ritornano le Giornate FAI di Primavera, un bell’ evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, che permetterà a tutti in modalità gratuita di visitare centinaia di luoghi speciali, con tanti meravigliosi siti esclusivi di Napoli e della Campania. Tra i luoghi da poter visitare vi è anche lo stadio Diego Armando Maradona, teatro della passione azzurra verso la squadra partenopea. Un’occasione da non perdere per i tifosi del Napoli. Ad annunciare l’evento è stato lo stesso primo cittadino del capoluogo campano, Gaetano Manfredi. Dunque nel fine settimana del 21 e 22 di questo mese sarà possibile entrare all’interno dello stadio degli azzurri.