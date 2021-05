Zazzaroni: “È stato De Laurentiis a dirci di Conceicao! Napoli, mi auguro arrivi Sarri”

Ospite di Radio CRC, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, torna sul mancato arrivo di Sergio Conceicao, annunciato nei giorni scorsi dal quotidiano romano come futuro allenatore del Napoli e poi smentito da De Laurentiis: “A dirci della trattativa tra il Napoli e Sergio Conceicao è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis, quando l’affare è sfumato ha fatto sapere di non aver mai parlato con il tecnico portoghese. Non è stato carino. Probabilmente sarà stato qualcun altro a contattare Conceicao per conto di De Laurentiis. Il futuro allenatore? Non so chi possa essere, posso dire che mi auguro che sia Sarri. Fossi in De Laurentiis affiderei il nuovo progetto a Sarri”.

TuttoMercatoWeb.com