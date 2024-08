Verona vs Napoli – Buongiorno in forse per il debutto al Bentegodi, problema alla caviglia per l’ex granata

Ci siamo, il campionato di massima serie riparte quest’oggi, mentre per gli azzurri l’esordio avverrà domani nel tardo pomeriggio, contro il Verona, al Bentegodi. Per questa gara è in dubbio la presenza del difensore, ex Torino, Buongiorno che ha accusato un problema alla caviglia; si parla di una distorsione. Conte, tuttavia, nutre qualche speranza di recupero del giocatore per consegnargli le chiavi della fase difensiva della squadra azzurra. Del resto, il buon Alessandro, in un’intervista, si è detto felice di aver scelto il Napoli e di sentirsi all’altezza del compito che il tecnico leccese gli ha affidato. Stamane intanto, lo staff medico della società valuterà le sue condizioni e darà il responso sul suo possibile impiego contro gli scaligeri. Qualora Buomgorno non dovesse essere arruolabile, l’allenatore leccese potrebbe schierare una linea difensiva a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera. Ma Conte incrocia le dita e spera che possa fare affidamento su uno dei migliori difensori italiani.