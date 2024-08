Bentornata serie A – Oggi riprende il campionato con quattro anticipi

L’attesa è finalmente finita, ricomincia, oggi, il campionato di serie A, edizione 2024/25, che ha cambiato sponsor, passando da Tim a Eni. Nel tardo pomeriggio e questa sera sono in programma quattro anticipi: a riapire le ostilità saranno le gare delle 18,30, in cui scenderanno in campo i campioni d’Italia contro il Genoa in quel di Marassi e il neo promosso Parma, contro la Fiorentina, al Tardini. Quindi, alle 20,45 giocheranno, a San Siro, il Milan ed il Torino, in contemporanea con l’ultimo anticipo fra Empoli e Monza. Domani, poi sarà la volta di Verona e Napoli, al Bentegodi e di Bologna e Udinese al Dall’Ara. Entrambe le gare si disputeranno alle 18,30. In serata, infine, spazio a Cagliari – Roma e Lazio -Venezia. La prima giornata del nuovo torneo avrà il suo epilogo lunedi con le restanti due partite tra Lecce e Atalanta, alle 18,30 e tra Juventus e Como alle 20,45. Buon campionato a tutti!