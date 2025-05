Castel Volturno – Si tenta un recupeo, in extremis, di Buongiorno e Lobotka per il match scudetto col Cagliari

In quel di Castel Volturno, in questi giorni, si sta tentando un recupero importante, in extremis, di due pedine fondamentali per Conte. Naturalmente parliamo di Buongiorno e Lobotka. Lo staff sanitario cerca di far tornare arruolabile, almeno uno dei due, in vista del matcvh scudetto di venerdì sera con il Cagliari al Maradona. Tuttavia, non sarà affatto facile recuperarli. Mancano, al momento, soltanto tre giorni alla partita con i sardi, quindi il tempo è assai ristretto. Per il difensore, ex granata, dipenderà tutto dalle nuove risposte che arriveranno dagli esami strumentali. La lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra rimediata a fine aprile non è cosa da poco, per cui bisogna andare coi piedi di piombo. Buongiorno venderebbe l’anima al diavolo, pur di esserci nella gara più importante di questa stagione. Nel frattempo, il mister tiene sotto pressione tutta la rosa, nel tentativo di motivare i giocatori al massimo, invitando i suoi ad andare a prendersi questo scudetto. Un traguardo che auspica la societò, l’allenatore, la squadra e soprattutto i tifosi che non stanno nella pelle attendendo, con frenetica ansia, l‘ultima giornata di campionato.