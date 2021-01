Coppa Italia. In caso di successo sullo Spezia, il Napoli affronterà in semifinale l’Atalanta

Ieri sera nel terzo quarto di finale di Coppa Italia, L’Atalanta di Gasperini ha sconfitto la Lazio, a Bergamo, per 3 a 2. I nerazzurri, in dieci uomini e un rigore parato dall’ex azzurro Reina , hanno sofferto moltissimo nel finale di match, tuttavia sono riusciti a conquistare l’accesso alla doppia semifinale, dove troveranno la vincenti di Napoli – Spezia, in programma stasera a Fuorigrotta. Se il pronostico dovesse essere rispettato, dopo la semifinale tra Juventus e Inter, la seconda dovrebbe essere Atalanta vs Napoli. Ma nel calcio nulla è scontato. Per Gennaro Gattuso il match con i liguri rappresenta una sorta di svolta, soltanto in caso di successo contro la squadra di Italiano e conseguente passaggio alle semifinale, il tecnico azzurro resterà sulla panchina del Napoli. Se così non fosse l’allenatore calabrese rischierebbe di brutto e la sua permanenza all’ombra del Vesuvio potrebbe anche concludersi in anticipo.