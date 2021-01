Napoli: con un tweet De Laurentiis dà assoluta fiducia a Gattuso

In seguito ai recenti rumors che davano Gattuso a rischio, tanto che la società aveva contattato due ex allenatori del Napoli, quali Benitez e Mazzarri, ieri, il presidente azzurro ha voluto smentire tutti postando un tweet nel quale confermava l’assoluta fiducia a Rino Gattuso. Ecco il testo del messaggio della SSCN in merito:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis assieme al Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”.

Ovviamente alla vigilia di due partite fondamentali per il futuro azzurro in Coppa Italia ed in campionato, il patron del Napoli non poteva fare altrimenti al fine di non creare malumori nello spogliatoio, dove il buon Rino è stimato ed amato. Ciò nonostante, in presenza di ulteriori passi falsi, non si potrà più aspettare ed il suo esonero sarebbe inevitabile.