Eventuali festeggiamenti Scudetto – Il Sindaco ha predisposto tre maxischermi in tre piazze della città; sarà isitituita una zona azzurra chiusa al traffico

A Napoli fervono i preparativi per l’eventuale festa tricolore. I sostenitori del Napoli non vedono l’ora che arrivi venerdi, per espoldere di felicità, in caso di vittoria col Cagliari, che sancirebbe il quarto tricolore della storia del club partenopeo. Il Comune, Manfredi in testa sta organizzando una zona tutta azzurra in cui verranno allestiti dei maxischermi per consentire a migliaia di tifosi la visione della gara. Per l’occasione, saranno chiuse alla circolazione le strade che portano al Lungomare ed il centro storico, con cinque varchi presidiati dagli agenti delle forze dell’ordine che consentiranno l’accesso solo ai pedoni. Inoltre, si sta pensando a differenza di due anni fa, di organizzare la sfilata della squadra a bordo di due bus scoperti che gireranno lungo la zona mare. Probabilmente, questa situazione ci sarà sabato e non dopo la partita. Per scaramanzia, attualmente, non si vedono ancora bandiere e striscioni sui balconi delle case e per le via cittadine. Tutto sarà predisposto solo all’ultimo momento.