NAPOLI vs CAGLIARI – La Prefettura di Napoli ha chiesto a DAZN la trasmissione, in chiaro per tutti, della partita, almeno in Campania.

Il count Down per l’ultima giornata di campionato che potrebbe assegnare il tricolore 2024/25 alla squadra partenopea, guidata da Antonio Conte è già cominciato. Circa 400mila tifosi azzurri si sono collegati on line nel tentativo di accaparrarsi un biglietto per questo evento memorabile, che appena due anni dopo, dovrebbe, toccando ferro, portare a nuovi festeggiamenti a Napoli e provincia. Visto l’enorme interesse della piazza napoletana che vive di calcio e che fa del Napoli la propria passione, non essendoci la possibilità di accontentare le migliaia di richieste di tagliandi, onde evitare affollamenti fuori le mura del Maradona, la Prefettura ed il Comune, hanno predsposto tre grandi schermi nelle piazze più grandi della città: a Scampia, nella zona della chiesa del Carmine. e ovviamente nei pressi del Palazzo Reale. Inoltre il Prefetto ha chiesto all’emittente a pagamento, ovvero Dazn, di mandare in chiaro il match scudetto, per tutti, almeno nella regione Campania. Ciò nonostante, la televisione privata, per ora, ha opposto resistenza. Naturalmente il motivo principale è di natura economica, dal momento che la piattaforma in streaming ha versato circa 700 milioni di euro per i diritti esclusivi della Serie A. Si potrebbe però. arrivare ad un accordo per la trasmissione in diretta del secondo tempo di Napoli – Cagliari; questa appare l’ipotesi più percorribile. Sarebbe un gesto simbolico ma importante, che accomunerebbe le esigenze economiche della pay tv e quelle affettive e culturali della città.