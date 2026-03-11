NEWS

Napoli, l’influenza ferma Hojlund: serve un “esorcismo” contro la sfortuna?

Vincenzo Letizia 11 Marzo 2026 0 54 sec read

L’aria di Castel Volturno, solitamente carica della tensione elettrica tipica delle squadre di Antonio Conte, nelle ultime ore si è fatta improvvisamente più pesante, ma non per motivi tattici. Rasmus Hojlund, il terminale offensivo attorno a cui ruotano le speranze tricolori del Napoli, è stato costretto a marcare visita. Un virus influenzale, di quelli che non chiedono permesso, lo ha tenuto lontano dal campo proprio alla ripresa degli allenamenti.

Nonostante l’ottimismo filtri dai corridoi della società — con il recupero per la sfida contro il Lecce dato per probabile — resta quel retrogusto amaro di una stagione dove il “pizzico di sfortuna” sembra sempre in agguato dietro l’angolo.

In una piazza come Napoli, dove il confine tra il sacro, il profano e la scaramanzia è sottile come un filo d’erba, l’idea di un “esorcismo” (ovviamente sportivo) contro la sfortuna non è mai del tutto peregrina. Hojlund resta il faro del Napoli di Conte: con 9 gol e 2 assist, la sua presenza è l’ago della bilancia per il rush finale. Che sia un decotto della nonna o un amuleto nello spogliatoio, l’importante è che il vichingo torni a ruggire sabato contro il Lecce.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Vialli: “4-3-3 formula giusta per questo Napoli: Sarri sarà giudicato per la fase difensiva”

Ospite negli studi di Sky per commentare la sonante vittoria del Napoli contro la Lazio, Gianluca Vialli ha commentato così la partita: “Secondo me il […]

20 Settembre 2015 0 22 sec read

Gli interventi di Antonio Corbo e Gigi Amati a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista “Tagliafico? Non ce l’ho ben presente, non lo conosco bene. […]

19 Gennaio 2022 0 1 min read

Del Genio: “Quelle parole furono un autogol, una gatta da pelare per Benitez”

PAOLO DEL GENIO, giornalista di Canale 8, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli […]

26 Settembre 2014 0 1 min read

Soldati: “Allan diventerà un leader. Stadio? Ci abbiamo messo 10 anni”

Il presidente dell’Udinese Franco Soldati è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Allan è un uomo serio, un ragazzo […]

8 Ottobre 2015 0 45 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui