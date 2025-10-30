NEWS

Diego Maradona – Oggi l’indimenticabile campione argentino avrebbe festeggiato il suo 65esimo compleanno

30 Ottobre 2025

Oggi 30 ottobre, ricorre il compleanno dell’indimenticabile e compianto pibe de’ oro Diego Armando Maradona, il quale avrebbe xompiuto 65 anni anni, essendo venuto alla luce a Lanus,Argentina,  nel 1960. Come tutti ricordano il mitico Diego ci ha lasciati il 25 novembre del 2020, però è sempre vivo nel cuore di tutto il popolo napoletano. Maradona non è stato soltanto il Dio del calcio sulla terra ma anche un uomo, si coi suoi difetti, però dal cuore buono, che cercava giustizia per gli sfortunati, per i più bisognosi, in vita ha fatto tanta beneficenza, senza mai comparire.  Sicuramente il suo mito, sopravvive alla morte, e da lassù tiferà, per sempre, Napoli. La nostra città è stata la sua seconda partia, un figlio adottivo amato e rispettato come nessun altro. Non a caso,  lo stadio di Fuorigrotta, è stato intitolato a suo nome; in quell’impianto riecheggiano, ancora tutt’ora, la sue gesta. Il club azzurro, prima della sua venuta, non aveva mai vinto uno scudetto, esisteva, infatti, solo l ‘egemonia delle società del nord, lui è stato in grado di sconfiggere questo trend. Felice Compleanno, carissimo Diego! 

