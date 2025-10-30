COPERTINA

Anguissa rifiuta tutte le offerte: “Voglio restare al Napoli” — in arrivo trattativa per il rinnovo

Vincenzo Letizia 30 Ottobre 2025

Frank Zambo Anguissa è diventato uno dei cardini del Napoli in questa stagione: in nove partite è stato nominato MVP per cinque volte, ha segnato quattro gol decisivi e ha dimostrato un’elevata capacità di recupero palla e un impatto fisico notevole.

Il suo contratto scade nel 2027, ma già da tempo è al centro delle attenzioni societarie: il Napoli vuole “blindarlo”, rilanciando il discorso per un rinnovo.  Le richieste economiche dell’entourage di Anguissa e l’offerta iniziale del club sono ancora distanti, ma la volontà reciproca di continuare insieme è chiara.

Intanto, fonti giornalistiche sottolineano che Galatasaray e alcuni club arabi hanno mosso i primi passi per cercare di inserirsi.  Ma la risposta del giocatore appare netta: rifiuta qualsiasi proposta alternativa, convinto del proprio futuro in azzurro.

Si prevede già per la prossima settimana un nuovo incontro tra la società e i rappresentanti del centrocampista, per colmare le differenze contrattuali e dare concretezza al rinnovo.

di Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

