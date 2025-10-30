Mora, Zamboni, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo ai microfoni di NapoliMagazine

NM LIVE – Mora: “Di Lorenzo esempio di correttezza, Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, peccato per l’infortunio di De Bruyne, grande chance a Lecce per Lucca e Lang”

NICOLA MORA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Conte ha fatto un grande lavoro nella testa dei calciatori in questa settimana, ha trasformato una squadra che ha dato una lezione di calcio all'Inter, anche sotto l'aspetto dell'interpretazione. L'Inter arrivava con grande autostima, ma è stata surclassata sotto tutti gli aspetti. Conte ha fatto un capolavoro, la vittoria con l'Inter ha riconsegnato grande autostima alla squadra. De Bruyne e il 4-3-3 a Lecce? Faccio un grande in bocca al lupo a De Bruyne, ha dato quello che ha dato al Napoli, peccato per il suo infortunio, era un valore aggiunto. Nel frattempo, il Napoli non può fermarsi e ora darà spazio al vecchio 4-3-3 con un pò di rotazioni, con Lucca e magari Noa Lang: è una grande chance per loro due, contro una squadra in difficoltà ed è una partita alla portata del Napoli. La vittoria contro l'Inter deve portare un'altra vittoria a Lecce. Juan Jesus? I difensori mancini fanno difficoltà a destra, ma è stato uno dei migliori in campo contro l'Inter, ha esperienza ed è affidabile, ha fatto da grande spalla a Buongiorno, che ha fatto bene anche lui. Conte è maestro nel tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà. Elmas può essere una soluzione a centrocampo, ma è difficile privarsi di McTominay, deciderà Conte la cosa migliore. Grandissimo gol di McTominay, ma grandissima palla anche di Spinazzola, controlla il pallone, vede l'inserimento di Neres e aspetta il momento giusto per fare il cambio campo. La palla che ha dato a McTominay è per pochi. E' un mesetto che vive una condizione strepitosa, vive un momento migliore anche di quello dell'Europeo, vive un momento grandissimo. Ha raggiunto una maturità che lo porta ad essere determinante, ha raggiunto dei livelli importanti, è un calciatore determinante e dove gioca gioca, ha sempre lo stesso rendimento. Oltre all'intesa con Conte, ha una grande intesa anche con i compagni, è diventato un uomo spogliatoio. Molto dipende dal fatto che non vuole essere di passaggio, ma lasciare il segno a Napoli. Spero possa arrivare il rinnovo, se lo è guadagnato. Di Lorenzo? Parole nel vuoto quelle di Bergonzi, Di Lorenzo ha sempre dimostrato di essere un esempio per correttezza. Quando ha sbagliato è stato criticato, fino a quando si critica questo va bene, ma bisogna andarci cauti quando si parla della persona. Di Lorenzo non merita questo, come nessun altro. Soprattutto quando in campo dimostra di essere corretto. Quando si parla di antisportivo, si deve parlare di qualcun altro, non di Di Lorenzo".

NM LIVE – Zamboni: “Il Napoli ha dominato contro l’Inter, grande risposta dopo la sconfitta con il PSV, Lucca deve rispondere presente, può essere utile agli azzurri”

MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli-Inter? Ho visto quasi tutto il secondo tempo, il Napoli ha dominato a livello fisico e mentale, veniva da una sconfitta pesante, ha dato una grande risposta contro una grande squadra. De Bruyne? Dispiace per il suo infortunio, è un calciatore importante, ma il Napoli ha una rosa profonda e non ci saranno problemi per sostituirlo. Lucca? Deve rispondere presente, è giovane e ha bisogno di tempo, ma Napoli non è Udine. Giocare a Udine e giocare a Napoli è diverso, dovrà entrare nel mood di Napoli, questo ti fa fare la differenza, se entri intimorito al Maradona, non riesci a fare niente. Ha bisogno di tempo e assimilare il tutto. E' un ottimo calciatore e può dare una grossa mano. Anguissa e McTominay? Due azioni e due gol importanti. Anguissa è un calciatore a 360°, speriamo che resti a Napoli il più possibile, anche se credo che a fine anno qualcuno possa bussare alla porta del Napoli. Lecce-Napoli? Il Napoli si può mettere in difficoltà da solo, non sono paragonabili le due rose. Se entri in campo con la mentalità di essere più forte, prendi le scoppole, perchè comunque il Lecce è una squadra di Serie A. Serve attenzione e bisogna fare la partita come contro l'Inter. Non puoi avere cali di tensione, anche se è facili averli, poi rischi di fare una figuraccia".

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli-Inter? Polemiche inutili, ho apprezzato l’intervento di Chivu, rigore sacrosanto su Di Lorenzo, infortuni? Si gioca troppo”

MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Spalletti alla Juventus? Quello che so è che io non ho mai creduto alle promesse d'amore per tutta la vita, in un momento della propria carriera, si provano delle sensazioni emotive, come la vittoria dello Scudetto a Napoli. Passato quel momento, parliamo di professionisti che vanno dove vengono chiamati. Basta guardare Conte, che era allenatore della Juventus e anche dell'Inter, e l'altra sera si era completamente dimenticato di essere stato allenatore dell'Inter. Spalletti va dove vuole, è giusto che accetti un incarico e faccia il bene della squadra che lo chiama. Napoli-Inter? Non mi è piaciuto il racconto post partita, ma credo a nessuno. Questi atteggaimenti di criticare l'arbitro e il rigore da una squadra che molte volte ha beneficiato di errori. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Chivu, si è comportato in maniera esemplare. Ho apprezzato molto il suo intervento, non mi è piaciuto quello di Marotta. Mi sono piaciute le parole di Conte nel post partita. Sui social, c'è una foto ravvicinata dell'intervento su Di Lorenzo, dove si vede la spinta con il ginocchio sulla parte bassa della coscia: era un rigore sacrosanto. Se il guardalinee non avesse chiamato l'arbitro, avrebbe dovuto farlo obbligatoriamente il Var. Polemiche inutili, un pezzo di storia del calcio che ci saremmo risparmiati. Sono polemiche pretestuose, l'Inter spesso è stato beneficiato da errori commessi, che io credo sempre che l'arbitro e il Var facciano in buona fede. Mi piace pensare che la sospensione dell'arbitro sia dovuta alla mancata ammonizione a Lautaro Martinez. Infortuni? C'è un ritmo incalzante, per le squadre come il Napoli che giocano anche le coppe europee. Tranne Meret e Contini, gli altri sono infortuni muscolari. Su questo incide il numero di partite e lo stress fisico. Si gioca troppo, bisogna dire che i calciatori sono umani, hanno ossa e muscoli e stressarli in questo modo possono portare infortuni. La politica del calcio deve fare una riflessione importante e trovare le contromisure. Magari giocare meno partite, ma gli impegni sono tanti e poi giustamente ci sono le vacanze. Qualcosa bisogna fare".

NM LIVE – Carmine Esposito: “Napoli, grande vittoria contro l’Inter, darei più spazio a Noa Lang”

CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli-Inter? Ho sentito in questi pochi giorni tante assurdità, come che l'Inter ha dominato la partita. Hanno perso 3-1, il Napoli ha fatto una partita di cuore, si è coperto ed è ripartito. Il Napoli ha giocato con mezza squadra, senza Lukaku, con De Bruyne a mezzo servizio e con McTominay che adesso si sta riprendendo alla grande, ha giocato senza i centrali di difesa. Hanno dato dei rigori inesistenti e ora massacrano Di Lorenzo, non sanno a cosa attaccarsi. Ho proprio goduto al massimo in questi giorni, ha fatto tre gol uno più bello dell'altro, anche perchè non è mai facile tirare i rigori e fare gol. Quelli di Anguissa e McTominay sono due gol da antologia, inserimento impressionante di McTominay. Le parole lasciano il tempo che trovano, sono contento e lo sono soprattutto che oggi si giochi di nuovo, il Napoli deve dare un'altra batosta a Lecce. Lucca? Non si riesce a capire, ma quelle due partite che giochi devi fare un minimo di differenza. Lo vedo un pò fuori dal contesto Napoli. Spero per il Napoli che Lucca si riprenda già da stasera, che ha una chance importante. Darei un pò di spazio a Lang, è un calciatore che mi piace tantissimo. Vedo che sta entrando in forma e nel gruppo, spero possa avere più spazio".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Ci sono tante partite ravvicinate, ma il Napoli tiene duro, ecco le ultime sulla formazione contro il Lecce”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE" per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: "De Bruyne ha un infortunio grave e dovrà operarsi in Belgio, credo dai 3 ai 5 mesi di stop. Credo si operi perchè immagino voglia giocare ai Mondiali, cosa abbastanza difficile. Il tentativo di farlo tornare c'è. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Spalletti? Parliamo di professionisti e vanno dove vogliono. Resta il bel ricordo per lo scudetto vinto. Se dici che non vuoi indossare un'altra tuta e poi dovesse succedere, ne parleremo. Ci saranno molte partite ravvicinate, forse anche questo è il problema di questo calcio, non mancano poi gli infortuni che vanno ad incidere anche nello spettacolo del calcio. Il Napoli però tiene duro, come è il carattere di Conte. Formazione contro il Lecce? In porta Milinkovic-Savic. Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera in difesa. A centrocampo, vedremo se ci sarà McTominay o Anguissa, con Gilmour e Elmas. In attacco, Politano, Lucca e Lang, a meno che non mette a sorpresa Ambrosino o Lang falso nueve. Le soluzioni ci sono, ma salvaguarderei Spinazzola o un pò Politano, viste le varie assenze che già ci sono. Le scelte sono queste, un pò obbligate. Lucca deve fare di più, spalle alla porta fa un buon lavoro, ma fa fatica ad allinearsi agli altri in attacco. Infortuni? Si gioca troppo, non c'è nemmeno il tempo giusto per commentare le partite, che subito ci sta un'altra partita da giocare".