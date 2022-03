Coppe europee del giovedì – Atalanta e Roma accedono ai quarti di finale di Europa e Conference League

Dopo la cocente eliminazione di ben sei squadre italiane nelle prime due competizioni continentali, a rappresentare il nostro paese in Europa, restano, per fortuna, l’Atalanta e la Roma che ieri, hanno passato il turno, rispettivamente, in Europa e Conference League, accedendo ai quarti di finale. I bergamaschi, infatti, hanno battuto per 1 a 0 i tedeschi del Leverkusen a casa loro e i giallorossi hanno pareggiato, in Svizzera, 1-1, sul tramonto della gara, contro il Vitesse. Oggi i sorteggi per gli accoppiamenti di Champions, Europa e Conference League.