Anguissa “Chi ha il potere faccia applicare le regole”

Frank Anguissa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in esclusiva:

La vittoria contro il Verona è stata la risposta più importante dopo una sconfitta pesante subita col Milan. E’ stato un successo fondamentale per darci ulteriore forza per le ultime 9 gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo dello scudetto. E’ il modo migliore per approcciare a questo finale di stagione. L’Udinese squadra molto tecnica e atletica. Sarà un match difficile anche se giochiamo in casa. Dovremo essere preparati tatticamente e pronti a giocare ogni duello al massimo. Il calcio italiano è molto tattico. E’ interessante dove si corre anche molto. Sono felice di questa esperienza in Italia e voglio “giocarmela” fino in fondo. Spalletti è un allenatore che ascolta molto i giocatori. Amo questo modo di fare. Io per primo, per il ruolo in campo che ho, ascolto molto i compagni. La comunicazione è importantissima per me, per il mister e per tutti noi. Osimhen? Ho tanti aggettivi per definirlo: combattente, mai domo, instancabile, audace, forte, sorprendente, imbattibile. E’ davvero un grande giocatore. “Il vento d’Africa” porterà lo Scudetto? Non solo. Siamo tutti protagonisti in questa corsa. Non c’è solo un’etnia, sono tante quelle presenti nella squadra e tutte fondamentali. Squadra, tifosi, società: c’è bisogno di tutti. Razzismo? Io non ci faccio molto causa relativamente alla mia persona. E’ comunque grave che nel 2022 avvengano ancora questi episodi. Credo però che gli organi decisionali debbano far rispettare le regole per combattere e sconfiggere i razzisti”.