Kvaratskhelia – Spunta una speranza sul recupero del georgiano per il match di dopodomani con l’Atalanta

Kwicha Kvaratskhelia sta per arrivare a nel capoluogo campano, per rientrare a Castel Volturno, dove si sottoporrà alle visite mediche, dopo lo stiramento all’inguine, subito in nazionale. Le condizioni del georgiano, quindi, saranno vagliate da vicino dallo staff medico del Napoli. Alla notizia dell’infortunio dell’esterno azzurro Calzona e la tifoseria partenopea sono piombati in un’ansia sconcertante, paventando una sua assenza nella partita, forse più importante di questo campionato. Il sangue dei napoletani, infatti, si è improvvisamente gelato. Poi si è appreso dallo stesso calciatore che, probabilmente la situazione non è così grave, come si pensava, per cui si nutrono forti speranze su un suo recupero lampo per sabato. Dunque, traspare tanto ottimismo su un possibile impiego, sabato, del talento della Georgia. Ma la certezza si avrà soltanto dopo il responso dei medici del club di De Laurentiis. Altra buona nuova, viene da Osimhen, il quale, ieri, si è allenato insieme ai compagni ed al 90% sarà regolarmente sul terreno di gioco del Maradona, contro la squadra di Gasperini.