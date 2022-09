Azzurrolandia – In Georgia è scoppiata la Napoli-mania per seguire Kvaratskhelia

Dopo le magnifiche prestazioni del Napoli in questo inizio di nuova stagione, grazie soprattutto alle gesta di Kvaratskhelia, si è coniato un nuovo termine, ossia Azzurrolandia, visto che gli azzurri, non solo stanno vincendo ma sono anche in grado di far divertire i loro sostenitori, offrendo un vero calcio spettacolo. In Georgia, patria del nuovo idolo della tifoseria partenopea, è scoppiata la Napoli-mania. Tutto il popolo georgiano entusiasta delle imprese del connazionale sta impazzendo per la squadra di Spalletti, al punto tale di mettere dei maxi schermi per seguire le partite del Napoli, in piazza. Tanta la gioia e l’euforia per il successo di domenica sera a San Siro, contro i rossoneri di Pioli. Il calciatore azzurro con la maglia numero 77 è l’orgoglio di un intero popolo che è diventato grande tifoso della sua nuova squadra. Nella regione che ha dato i natali a Kvaratskhelia un migliaio di tifosi si riuniscono, in occasione delle gare dei partenopei, indossando la maglia del Napoli, per ammirare le prodezze del calciatore, oramai famoso in tutto il mondo. Non a caso, allo Stadio Maradona, recentemente, si sono visti alcuni georgiani, giunti appositamente per vedere da vicino il loro idolo.