ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs ATALANTA – Ultima spiaggia per gli azzurri, in ottica zona Champions League

Torna il campionato e il Napoli dovrà vedersela, sabato, nel lunch match della trentesima giornata di campionato, con l’Atalanta, compagine ostica e diretta concorrente degli azzurri per un posto nella massima competizione del vecchio continente per club, del prossimo anno. Pertanto, si tratta di un big match decisivo, che potrebbe essere l’ultima spiaggia per raggiungere l’oviettivo quinto posto, unico obiettivo rimasto per una formazione che, in questa stagione, si è rivelata ampiamente al di sotto delle aspettative. Dopo la vittoria del tricolore chi avrebbe mai immginato un’annata così deludente. Serve assolutamente vincere per continuare a coltivare speranze di qualificazione alla prossima Champions, qualunque altro risultato metterebbe fine ad ogni velleità dei partenopei, che tuttavia, rispetto al passato, hanno evidenziato, seppur in minima parte, dei miglioramenti, grazie alla cura Calzona. Riguardo alla probabile formazione che il mister manderà in campo, al Maradona, c’erano molti dubbi sull’impiego dei due campioni del Napoli, ovvero Kvatskhelia e Osimhen, ma pare che l‘allarme sia rientrato per entrambi, quindi dovrebbero essere regolarmente della partita contro i bergamaschi. Per il resto, nessuna novità rispetto all’undici standard se non l’impiego di Olivera in luogo di Mario Rui. In casa nerazzurra, Gasperini dovrà rinunciare a De Ketelaere e Koopmeiners che saranno sostituiti da Pasalic e Lookman che agiranno alle spalle di Scamacca. Tutto invariato a centrocampo e in difesa, con Holm e Ruggeri nel ruolo di quinti con il centrale Scalvini titolare nel terzetto di difesa. Alla luce di quanto detto i due schieramenti che si daranno battaglia, a Fuorigrotta, dovrebbero risultare i seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Passiamo, come d’abitudine, ai numeri ed alle statistiche della sfida di dopodomani; il Napoli ha disputato contro l’Atalanta 121 partite, tra serie A , B e Coppa Italia, ottenendo 53 vittorie, 35 pareggi e 33 sconfitte. In totale ha realizzato 167 gol e incassati 129. Come ricorderete, all’andata a Bergamo, nella prima di Mazzarri, gli azzurri si imposero per 2 a 1 con rete vincente, nel finale, di Elmas. Mentre nell’ultima gara casalinga, giocata l’11 marzo 2023, gli uomini di Spalletti fecero loro la gara per 2 a 0. Per la cronaca, partenopei e bergamaschi hanno pareggiato solo una delle ultime 17 sfide in Serie A, ossia il 2-2 registrato il 30 ottobre 2019 al San Paolo, completano il quadro, 10 vittorie dei campani e sei successi dei lombardi. Il Napoli ha vinto tutte le recenti quattro sfide contro gli orobici in campionato. Una striscia di successi consecutivi che gli azzurri intendono migliorare ulteriormente. Per concludere i padroni di casa hanno centrato 35 successi nelle 52 partite disputate in A, tra le mura amiche. Arbitro dell’incontro sarà il figlio d’arte Pairetto.