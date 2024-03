ULTIM’ORA – Gli esami strumentali di Kvaratskhelia hanno diagnosticato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra

La SSCN ha appena comunicato sul proprio sito i risultati degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’aula georgiana, questa mattina. Ebbene la diagnosi fatta presso l’ Ospedale di Castel Volturno ha registrato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra,il che fa pensare che Kvaratskhelia sia in dubbio per la gara di sabato al Maradona. Infatti potrebbe essere assai rischioso mandarlo in campo contro l’Atalanta, in soli due giorni è impensabile un recupero completo. Ma i dubbi saranno scolti soltanto nelle prime ore del mattino di dopodomani. Sarà lo staff medico della società azzurra a dare, o meno il consenso all’impiego del talento della Georgia. In caso di forfait ci sarebbe un ballottaggio tra Lindstrom e Raspadori per la sua sostituzione. Un vero peccato un’eventuale indisponibiltà dell’esterno sinistro della compagine di Calzona.