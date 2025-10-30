IL PUNTO SULLA A – Nona Giornata, la Roma, battendo il Parma, risponde al Napoli, in A comanda il centrosud

Dopo gli anticipi di martedì, che hanno visto la vittoria del Napoli ed il pari tra Atalanta e Milan, il mercoledì calcistico della nona giornata ha registrato i seguenti risultati:

Genoa – Cremonese 0-2

Bologna – Torino 0-0

Inter – Fiorentina 3-0

Juventus – Udinese 3-1

Roma – Parma 2-1

Como – Verona 3-1

Mancano all’appello altre due gare, in calendario quest’oggi; si giocano infatti Cagliari – Sassuolo e Pisa – Lazio.

Come detto nel titolo, i giallorossi di Gasperini, raggiungono gli azzurri in testa alla classifica con 21 punti, a tre lunghezze di distanza, le due milanesi. Dunque,. oggi comanda il Centrosud. Fa notizia la crisi della compagine viola, ferma a quattro punti, in penultima posizione.