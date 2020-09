IL PUNTO SULLA A, dopo il primo turno parziale del nuovo campionato

La giostra del calcio di massima serie è ripartita nel fine settimana appena trascorso. Una prima giornata che tuttavia vede mancare all’appello ancora quattro gare, una delle quali si disputa questa sera nel tempio del Meazza, il match è Milan – Bologna, mentre le altre tre, ovvero Benevento- Inter, Lazio -Atalanta e Udinese – Spezia si recupereranno il 30 settembre prossimo per dare l’opportunità a squadre come Inter, Atalanta e Spezia di qualche settimana in più di riposo avendo terminato più tardi la stagione 19/20. Ma veniamo a quanto successo sabato e domenica sui campi dove si è giocato. Vittorie per i viola che hanno battuto il Torino, al Franchi per 10 a 0, per il Napoli che ha espugnato il Tardini di Parma per 2 a 0, per il Genoa che ha travolto il neo promosso Crotone per 4 a 1 ed infine per i campioni d’Italia della Juve che hanno sconfitto in casa la Sampdoria per 3 a 0. Pari invece della Roma, o a 0 contro il Verona, al Bentegodi e del Sassuolo che ha impattato per 1 a 1 in extremis con il Cagliari, a Reggio Emilia. Dunque al comando della classifica troviamo quattro formazioni con tre punti, cioè, Genoa, Juventus, Napoli e Fiorentina, seguono con un punto, Cagliari, Sassuolo,. Roma e Verona. Al momento rispettati in pieno i pronostici della vigilia.