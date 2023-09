Nazionale – Raspadori pronto a guidare l’attacco dell’Italia di Spalletti, sabato in Macedonia

L’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti assurto a commissario tecnico della nazionale italiana, dopo la partenza di Mancini, sembra aver scelto Giacomo Raspadori, suo vecchio giocatore, come attaccante principe della formazione anti Macedonia; da riserva di lusso del Napoli, l’ex Sassuolo, diventa il centravanti titolare dell’Italia, almeno nella partita di esordio di mister Spalletti, sabato, nella terra di Elmas. L’azzurro, appena arrivato a Coverciano, è stato collocato al centro del tridente offensivo, durante gli allenamenti sul terreno di gioco del Centro Tecnico toscano. Dopo un riscaldamento iniziale, palleggiato a gruppi di 7, c’è stato un ciclo di attacchi partiti da un lungo lancio del portiere, controllato prima da un difensore e quindi da un centrocampista che dava il pallone, in verticale, a Raspadori, il quale legava il gioco per trovare un esterno un incursore interno libero. Un movimento, quello del calciatore del Napoli che creava spazi in in cui infilarsi. Una sorta di centravanti tattico alla Totti, soluzione provata, proprio da Spalletti, quando era alla Roma. Appuntamento, pertanto, a sabato prossimo per assistere al gioco della nuova nazionale di Spallettone.