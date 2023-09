Cajuste – “Napoli, città meravigliosa, i miei nuovi compagni sono giocatori di altissimo livello”

Il neo acquisto del club partenopeo Jens Cajuste, è stato intervistato nel ritiro della sua Nazionale. Il centrocampista svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Expressen., sito web che si occupa di sport, intrattenimento, politica, economia, opinione. Naturalmente non poteva mancare una domanda sul suo arrivo a Napoli. Ma vediamo uno stralcio delle sue affermazioni:

“In verità l’interesse del Napoli mi ha un po’ sorpreso, soprattutto in quanto si è svolto tutto in brevissimo tempo, quasi da spiazzarmi ma la prospettiva di giocare nelle fila della squadra Campione d’Italia mi ha subito fatto piacere. Napoli è una città meravigliosa e i giocatori azzurri sono di un altro livello. Anch’io, però, sono venuto qui per dare il mio apporto alla squadra e darò tutto me stesso per convincere il mister a darmi spazio. I miei compagni sono fortissimi per cui sarà difficile trovare un posto da titolare ma io non mollo mai. Purtroppo il mio debutto a Frosinone non è stato dei migliori ed io l’ho lasciato alle spalle. Una cosa comprensibile dal momento che non conoscevo ancora bene tutti ma adesso sarà diverso. “