De Laurentiis: “Futuro di Insigne? Dipende da lui, se poi si è stancato sarà una sua decisione”

Aurelio De Laurentiis, nel corso di un incontro sul riscatto sociale attraverso il calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ed in particolare su Lorenzo Insigne:

“Lorenzo Insigne è un prodotto del vivaio. Peppe Santoro, che è appena tornato con noi, è un napoletano che conosce il territorio, e ricordo che scovò tanti anni fa proprio Insigne. Il futuro di Lorenzo dipende dal calciatore, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra. L’Italia? Bisogna andare a fronte alta, senza paura, ho visto la Spagna traballante, non ha mica vinto ad occhi chiusi. L’importante è essere sfrontati, se fai sentire la tua paura allora gli altri se ne accorgono”.

Fonte: kisskissnapoli.it