Kvara-Osi nei 30 per il Pallone d’Oro: la coppia chiave per ripartire

Nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro ci sono anche i tre principali protagonisti del Napoli Campione d’Italia che ha stracciato il campionato e per la prima volta è arrivato ai quarti di Champions. Tre rappresentanti, al pari dell’Inter finalista di Champions: Kim Min-Jae, ora al Bayern Monaco, ma in lista dopo aver chiuso da miglior difensore del campionato, ed ovviamente Victor Osimhen, capocannoniere ed eletto miglior attaccante dell’ultimo campionato, e l’MVP Kvicha Kvaratskhelia. Questi ultimi due regolarmente punti fermi anche del nuovo Napoli di Rudi Garcia che si attende un cambio di marcia – appena saranno anche al 100% – pure perché il Napoli paradossalmente in questa prima fase secondo i numeri è mancato proprio offensivamente. Difesa nel mirino Nel mirino della critica è finita la difesa, ma il Napoli è la squadra finora ad aver concesso il minor numero di tiri in porta ai suoi avversari (4 in totale, 2 nell’ultima gara con la Lazio non contando le due occasioni dei gol annullati) ed anche quella che ha concesso il minor numero di xG (expected goals), appena 1,7. Se la difesa è andata in sofferenza, negli ultimi 45′, s’è trattato di infilate partite a causa di una pressione sbagliata in primis proprio dagli attaccanti, ancora lontani dalla miglior condizione. E’ il caso di Osimhen, ma anche di Kvaratskhelia, rientrato gradualmente dopo l’infortunio e ad oggi con un’ora nelle gambe. L’attacco (per ora) è mancato Sei reti in tre partite. Non poche, ma considerando la mole di gioco e le occasioni avute già dopo 2-0 al Sassuolo fece scattare l’allarme con Rudi Garcia a lamentarsi della scarsa concretezza che poi è diventata un tema dopo il ko contro la Lazio. 22 tiri totali contro la squadra di Sarri, diventati poi 4 nello specchio ed un’imprecisione che ha costretto il Napoli ad inseguire sempre nel punteggio fino a perdere totalmente le misure. 66 tentativi totali per segnare appena 6 reti: è qui che il Napoli, con un miglioramento significativo della condizione magari grazie anche alle gare con le nazionali, punta a salire di livello. Fonte: TMW

Vincenzo Letizia

