Paolo De Paola, Carlo Jacomuzzi, Francesco De Core e Giuseppe Galderisi a Radio Punto Nuovo

De Paola: “Il Napoli sorprenderà anche in Europa. Osimhen vale 300 milioni di euro! Non vedo grosse differenze tra lui e Mbappé”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: Queste le parole rilasciate ai microfoni: “Il Napoli sorprenderà anche in Europa, se dai uno sguardo alle altre grandi non c’è una grande competitività. Le corazzate non esistono più, dal Bayern al Real sono tutte in difficoltà, anche il City. E poi questo Napoli può far male a chiunque, grazie al gioco che ha creato Luciano Spalletti. Il Derby? Le milanesi hanno offerto uno spettacolo di cui è stato protagonista soltanto l’Inter, dalla sua in ritradissimo per lo Scudetto. I nerazzurri sono gli unici che si possono avvicinare in maniera forzata al Napoli. C’è un abisso tra il Napoli e le altre ormai. Il Milan è un disastro, una sorta di abiura dai codici seminati dai Sacchi, dai Capello e dagli Ancelotti… E’ una squadra che ha tradito sé stesso. I cori razzisti al Picco? Manca la volontà di punire seriamente questi episodi, esistenti già dai tempi di Maradona. Dal Nord arrivano le stesse offese e gli stessi cori, determinate dalla paura che il Napoli incute ai suoi avversari. Sono condannabili e stupidi, ma non c’è una volontà politica di punire pesantemente le tifoserie. L’assist di Kvara? E’ la bellezza di questa coppia che forma con Osimhen, c’è una generosità latente. Kvara non è ancora al massimo del suo potenziale, ma è in totale simbiosi con il nigeriano. Quanto vale oggi Osimhen? Se vedo quelli che sono stati acquistati dal City o dal Chelsea… Osimhen vale almeno 300 milioni di euro! Non vedo differenze enormi tra lui e Mbappé, anzi Osimhen si mette più a disposizione della squadra e dei compagni”.

Jacomuzzi: “Il Napoli come il Bayern Monaco, sembra di essere in Germania. Osimhen vale cifre che non possiamo neanche immaginare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo e presidente dell’AssoOsservatori: “Il Napoli non deve star troppo a pensare cosa fanno le altre, il divario è tale che questa squadra può godersi il vantaggio e badare solo a sé stessa. Il Napoli che stiamo vedendo è dominante, ma non me l’aspettavo. Però va detto: come lo scorso anno che lo Scudetto è stato vinto dal Milan perché le altre sono venute meno, e ora più o meno è successa la stessa cosa. Il Napoli ha dei meriti importanti, ma la mancanza di concorrenti è qualcosa di latente. Sembra di stare in Germania col Bayern Monaco. La bellezza del Napoli è talmente tale che spero metta in evidenza le cose brutte del nostro calcio, nella speranza che si possa rimediare a tutto. Siamo abituati a contaminare tutto, ma speriamo che la purezza del Napoli nel costruire questa squadra venga certificato dal risultato finale del campionato. Trattenere i campioni? Insistere serve a poco, il Napoli proprio lo ha dimostrato. Osimhen e il mercato della Premier League? Se si va avanti così, sta superando tutti i suoi limiti: il suo valore può andare a cifre che non possiamo neanche immaginare. Oltre i gol, i trofei e le prestazioni, il valore di Osimhen verrà fuori da solo”.

De Core: “Il Napoli vola, mentre le altre arrancano. Raspadori fuori dalle rotazioni? No, avrà il suo spazio: questo è il piano di Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “Un aggettivo per questo Napoli? E’ difficile trovarne di nuovi e di degni per gli azzurri. Lo spirito del Napoli è quasi volante, il termine ‘volare’ è l’infinito giusto da utilizzare, mentre le altre arrancano. L’Inter ha trovato un po’ di salute, ma resta una squadra aperta agli inciampi come ha dimostrato con l’Empoli. Il Milan dalla sua è collassato dopo la sconfitta nel Derby, Pioli sembra non trovare la via d’uscita da questa crisi. La Champions? Ora è come se si aprisse una nuova stagione. Nella fase a gironi, il Napoli ha fatto cose straordinarie, ma ora comincerà un qualcosa di diverso. L’Eintracht non è irresistibile, quindi si può fare un cammino importante. Raspadori fuori dalle rotazioni? No, assolutamente. Avrà il suo spazio, Spalletti sa come gestire perfettamente la sua rosa. Il Napoli ora sta puntando a chiudere la corsa al titolo e a sigillare il margine per lo Scudetto. Di qui ci sarà spazio per tutti. Poi Raspadori è un ragazzo intelligente, che sa come comportarsi e che ruolo ritagliarsi all’interno del club. Le crisi di abbondanza sono sempre ben accette. La rosa del Napoli è piena di calciatori esemplari, che sanno stare al proprio posto. La sensazione che dà il Napoli è sempre quella di una squadra che prima o poi la sblocca sempre, qualsiasi sia l’andamento della partita. La formazione di Spalletti sta sempre sul pezzo, i gol del Napoli sono arrivati da errori che lo Spezia ha commesso sulla pressione proprio degli azzurri”.

Galderisi: “Il Napoli non guarda più la classifica… Questa è la vera forza degli azzurri. Lo Scudetto che vincemmo noi col Verona resterà sempre unico”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex allenatore della Cremonese (tra le altre): “Sono convinto che il Napoli non guardi neanche più la classifica… Gioca tutte le partite con cattiveria, con una mentalità radicata e senza mai crogiolarsi nel proprio vantaggio. Il Napoli ha la certezza che quest’anno può sempre mettere le partite come vuole, questo fa parte delle grandi stagione. Spalletti ha costruito una squadra allegra e spensierata, ma soprattutto solida: e questo porta il Napoli a potersela giocare con chiunque. Con questo vantaggio in campionato, in Champions puoi dire la tua come mai avevi fatto prima. Spalletti è bravissimo nel gestire le forze che ha, nel tenere tutti sulla corda. La forza del Napoli sta nella testa di chi subentra: Simeone è l’esempio di tutto ciò. Lo Scudetto che vincemmo noi col Verona resterà sempre unico, non avevamo mai pensato di poter competere con le big… Il Napoli è una storia diversa: è una squadra forte, costruita benissimo dal tecnico e dal direttore. Sono riusciti a rimpiazzare i pezzi da novanta con giovani ancora più forti. Il Napoli non era partito per giocare lo Scudetto, ma partiva per arrivare almeno tra le prime quattro. Noi al Verona non avremmo mai creduto di fare qualcosa di così importante. Napoli-Cremonese? Spalletti fa bene a tenere tutti sul pezzo, non va dato nulla per scontato. Il gruppo lo segue in questo, lo si vede chiaramente. Non c’è partita al mondo semplice, la fai diventare tale solo col giusto atteggiamento. E il Napoli non deve avere paura di nessuno, ma deve sempre essere molto cattivo nel chiudere le gare che arriveranno d’ora in poi”.