Benevento Calcio: inizia l’avventura di Roberto Stellone con i colori della Strega

Inizia la nuova avventura di Roberto Stellone con il Benevento Calcio. Il nuovo tecnico, subentrato all’esonerato Fabio Cannavaro, dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia, ha diretto il primo allenamento della Strega. Stellone ha sottoscritto un contratto fino a giugno ma con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il nuovo tecnico del Benevento è già al lavoro per preparare la dura sfida contro il Cagliari. Il compito del nuovo allenatore non è semplice, ma le qualità per uscire da un momento così difficile ci sono. Con lui anche il suo vice Andrea Gennari.

La redazione di PianetAzzurro coglie l’occasione per augurare buon lavoro a Stellone.

Foto Di Marzio.com