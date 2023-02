Juventus: al via il processo a Torino per lo scandalo plusvalenze, Colacone avvia azione legale

Il 27 marzo 2023 prenderà il via a Torino il processo a carico dei dodici imputati coinvolti nello scandalo delle plusvalenze fra cui il presidente dimissionario Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, oltre alla stessa società Juventus chiamata in causa come “persona giuridica”.

Il Codacons scende in campo a tutela degli azionisti Juventus che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni in conseguenza del procedimento avviato dalla giustizia sportiva nonché dalle indagini avviate dalla Procura di Torino per il periodo oggetto di contestazione ovvero dal 30 giugno 2019, data di chiusura del bilancio di esercizio Juventus, fino al 2022.

Gli azionisti che vogliono costituirsi parte civile nel procedimento penale possono aderire all’azione risarcitoria dell’associazione scaricando la modulistica pubblicata alla pagina https://codacons.it/plusvalenze-juventus-processo/

Per partecipare a questa azione la documentazione e la relativa procura speciale dovrà pervenire entro e non oltre il 17 marzo 2023.