Editoriale – Troppo bassa la percentuale delle realizzazioni degli azzurri sotto porta, solo il 9% dei tiri va a rete

Editoriale. Cosa sta sta accadendo ultimamente agli attaccanti azzurri? E’ proprio questa la pecca più grande del Napoli, ovvero il non saper sfruttare a dovere i tiri sotto la porta avversaria. Da una statistica risulta che soltanto il 9% dei tiri scagliati verso la porta va in rete. Una percentuale molto bassa se si considera che il Milan gode di una padronanza sotto rete del 22%. mentre se prendiamo in considerazione il match di sabato con i biancolesti notiamo che la Lazio ha tirato in porta quattro volte segando quattro gol, pur se due sono stati annullati per fuorigioco millimetrico. Se gli uomini di Garcia avessero messo dentro solto la metà dei tiri indirizzati contro Provedel, il Napoli, forse, avrebbe addirittura vinto la partita contro l’ex Sarri, che, invece è riuscito a violare lo stadio di Fuorigrotta per il secondo anno di fila. Insomma, i partenopei sbagliano molti gol e di conseguenza annullano tutto quello che di buono sono capaci di fare, come accaduto nel primo tempo della gara scorsa. Quarantacinque e passa minuti giocati veramente bene che, tuttavia. non hanno impedito la prima sconfitta interna della nuova stagione, facendo suonare un campanello d’allarme. Certo non è ancora il casi di fare processi ed emanare verdetti negativi, però, finora gli azzurri, in queste prime tre gare, hanno realizzato sei reti pur avendo espresso ben 66 occasioni da gol. Un bottino inferiore a quello delle due milanesi, concorrenti dirette, che hanno riportato uno score migliore. Evidentemente Osimhen e compagni, in questo periodo, hanno le polveri bagnate, in poche parole, manca quell’istinto da “ammazza portieri” che deve essere la caratteristica principale di una compagine di alta classifica. Riuscirà il nostro tecnico transalpino a trovare una soluzione, a breve, a questa infelice percentuale di realizzazioni? Mah, lo scopriremo solo vivendo!