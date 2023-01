Napoli – Aurelio De Laurentiis, stasera, porterà il tecnico e tutta la rosa a cena per festeggiare il momento magico

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al settimo cielo per il grande campionato che sta conducendo la squadra azzurra, questa sera porterà l’allenatore e tutta la rosa a cena. Un premio meritatissimo che sicuramente farà piacere a Di Lorenzo e compagni, veri dominatori di questo torneo. Il patron azzurro, dopo la partita con la Roma, di domenica sera, è stato osannato da moltissimi tifosi festanti, fuori allo stadio Maradona. Un gesto che De Laurentiis ha apprezzato tantissimo. Secondo indiscrezioni, il menù della cena speciale sarà basato su piatti di carne alla brace. Naturalmente, nel corso della serata, oltre a fare i complimenti a tutti, il presidente inviterà i calciatori a non entusiasmarsi troppo, bensì a tenere ben alta la guardia e non rilassarsi per il grande vantaggio sulle inseguitrici. Massima determinazione e concentrazione fino alla fine. Tanto più che a breve ci sarà anche la Champions League con gli ottavi di finale contro i tedeschi del Francoforte, avversario ostico da prendere con le molle.