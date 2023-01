Padovan, avv. Nino D’Avirro e l’agente Fogliamanzillo a CalcioNapoli24 TV

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli non ha più neanche se stessa come rivale, non può più perdere il campionato. L’esito del campo è chiaro, un Napoli così, che vince anche le partite un pochino meno brillanti, non può non arrivare alla vittoria finale del campionato. Con la Roma vince con determinazione di chi ha voglia di vincere, poteva anche accontentarsi del pareggio: ogni avversario viene messo sotto con il gioco. Il Napoli può puntare anche alla Champions, può arrivare alle prime quattro: sarà all’altezza della competizione. Gioca il calcio migliore d’Europa. Juve? Non è stato chiuso nessun occhio, punizione severa e che non ha precedenti. Secondo la Juve non esiste la prova o un risultato che ci sia una violazione delle norme sportive ed agonistiche con le plusvalenze fittizie. Avere una Juventus penalizzata o in serie B è un grande problema per il calcio italiano. Le plusvalenze sono state fatte anche da altre società, non solo da chi le ha fatte con la Juve. La sentenza parla di illecito sportivo e non è così”.

L’avvocato Nino D’Avirro è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Caso Juventus? Dalle indicazioni sommarie che ho visto dalle motivazioni, ritengo che la motivazione sia corretta. L’argomento sollevato, dal momento che c’è stata la decisione della Corte Federale, porta ad una decisione chiara. Sulla base delle intercettazioni, è evidente che la contestazione viene dal fatto che il comportamento della Juventus sia stato seriale. I giudici della corte hanno ritenuto che questo disegno della Juve era finalizzato a plusvalenze fittizie, applicando una penalizzazione così pesante. La plusvalenza ha una sua rilevanza, porta ad una valutazione eccessiva. Nel falso in bilancio, la valutazione eccessiva ha una rilevanza penale, tutto è corretto. Deferimento? E’ un provvedimento verso alcuni personaggi della società. Il rischio è relativo, si condanna se il comportamento è seriale e duraturo nel tempo”.

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A Milano è tutto tranquillo. Ci sono movimenti in serie C ma niente di più. Il peggiore degli ultimi anni. Uscite Napoli? Non mi aspettavo altre uscite, è vero che qualcuno ha manifestato la voglia di giocare ma vivere questa avventura in questa stagione è bello ed ha prevalso. Cheddira? Guardiamo prima gli attaccanti del Napoli del prossimo anno e poi ne parliamo. Vale la categoria massima, cresce sempre più. Hai possibilità e lo prendi. Lo valuti, nella crescita e poi decidi. Più attaccanti hai e meglio è”.