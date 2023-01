Padovan, Onofri, Improta, Saccone e Siviero a Radio Punto Nuovo

Padovan: “Sono convinto che i giocatori del Napoli stiano iniziando a fare un pensierino anche alla Champions: per me è già tra le prime 4. Osimhen, ma quale sgraziato: si muove come un ballerino!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “E’ riduttivo dire che il Napoli sia lì in alto perché abbia più voglia di vincere delle altre. La differenza sta nella qualità del gioco, per quanto domenica sera non abbiamo visto una squadra brillantissima. Gli azzurri sono sempre stati al di sopra del proprio livello, ma la Roma ha dato vita ad una partita molto bella. La qualità del gioco del Napoli, però, è eccezionale: per questo non è giusto limitarsi al campionato, ma bisogna pensare anche alla Champions. E sono convinto che i calciatori ci stiano davvero pensando, provando a chiudere quanto prima il campionato. Il Napoli è qualcosa in più di una mina vagante in Europa, affrontare gli azzurri è un problema serio per chiunque. Per me ci sta già nelle prime quattro di Champions, la metterei alla pari delle favorite. Osimhen? Se non è il miglior attaccante al mondo, è quantomeno secondo e lo è soltanto ad Haaland. Ha caratteristiche di una gazzella, sempre feroce e pronto a colpire. Con la Roma fa un gol eccezionale, il pallone non tocca mai terra. E tutto il suo corpo è un movimento splendido. Spesso sento dire che Osimhen sia sgraziato, quando in realtà è l’esatto contrario! Ha stile nel movimento, è quasi un ballerino e in velocità diventa imprendibile”.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore ed osservatore: “Osimhen e il record di Higuain di 36 gol? Può succedere di tutto, ma non corriamo troppo (ride ndr)… Di Osimhen adoro il suo essere completo, è un attaccante straordinario. E’ stato l’ennesimo colpo eccezionale di un top scouter come Cristiano Giuntoli. Il Napoli l’ha pagato molto, ma ora il suo valore è dieci volte tanto. Giuntoli e Spalletti hanno quasi gli stessi meriti di Osimhen, se guardiamo all’exploit dell’ex Lille. Vedere lui e il Napoli giocare è sempre qualcosa di spettacolare. Oggi Osimhen è il calciatore più forte, decisivo e completo della Serie A. Non ne vedo di migliori nel nostro campionato, in qualsiasi ruolo. Simeone? Se parliamo della composizione della squadra e di come siano tutti dentro il progetto, è merito di Luciano Spalletti. Sul Cholito ho un affetto particolare, l’ho conosciuto a Genova ed è un ragazzo straordinario. Non avevo dubbi che potesse fare benissimo a Napoli. Anche se non gioca, in quei dieci minuti da il 150% di sé stesso. Rivali per il Napoli? Ad oggi non ne vedo, ma il calcio resta materia sconosciuta e può succedere ancora di tutto. Oggi come fai a poter contrastare gli azzurri? Me lo chiedo ogni giorno. Anche quando va in difficoltà come contro la Roma, riesce a vincere soffrendo. Onestamente non vedo rivali all’orizzonte”.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Domenica contro la Roma, il Napoli ha dimostrato di essere troppo forte tutte: merita di vincere il tricolore, già solo per l’organico che ha Spalletti. E che nessuno, ad oggi, ha in Serie A. Chi è subentrato ha mostrato il proprio valore e bisogna ringraziare anche chi dà il 150%, persino giocando poco o nulla. Tutti si sentono titolari e questo è merito del tecnico. Merito del tecnico come il primato in classifica e della crescita di questa squadra. E’ Spalletti il vero capitano di questa squadra, formato da tutti bravi ragazzi e sempre disponibili nei confronti del proprio tecnico. Lo abbiamo visto nel gesto tecnico di Osimhen con la Roma: quello è merito del lavoro dell’allenatore, che ha migliorato ulteriormente questo calciatore. Il Napoli e il mercato? Questa squadra non poteva essere migliorata ancor di più. Toccare un giocattolo che funziona così bene è sempre delicato e complicato. Zanoli andava ceduto perché doveva giocare, quindi l’operazione con la Samp e Bereszynski è stata intelligente e necessaria da fare. Così come anche l’operazione Gollini. L’Europa? Il Napoli può sognare anche in Champions, già nella prima fase ha dimostrato di essere molto competitivo. Non per forza bisogna sognare la vittoria, ma già solo arrivare il più lontano possibile. Renderebbe davvero l’anno da incorniciare, fa bene ADL a sognare e così anche noi tifosi”.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Il Napoli sta benissimo e questo è segnale che la preparazione è stata azzeccata. I risultati non avvengono mai per caso e questo è merito anche dell’organico molto ampio di Spalletti, che aiuta a gestire tutte le forze in maniera ottimale. Nessun infortunio muscolare è stato registrato nell’ultimo periodo e in questo c’è molto della bravura dello staff medico e atletico del Napoli, non è solo una questione di fortuna o che altro. L’anno scorso i tanti infortunati sono stati sinonimo anche di qualche errore, quindi ora si è fatto tesoro di quanto successo e avrà rimodulato i carichi in maniera ottimale. Osimhen? E’ certamente uno dei migliori atleti passati per Napoli. Cavani quando è arrivato a Napoli ha avuto la stessa parabola del nigeriano, e ora la crescita fisica e tecnica di Osimhen è egualmente esponenziale. A lavorare con Spalletti si migliora sotto tutti gli aspetti. Giocare ogni tre giorni? Preferisco sempre, significa che la squadra lotta ancora su tutti i fronti. Spalletti ha ormai imparato a gestire certe cose, anche l’esperienza in Russia gli avrà dato una mano per gestire una lunga pausa come quella vissuta quest’anno”.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Siviero, ex Spezia e amico di Spalletti: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie, non solo ottime. Tutta l’Europa sta riconoscendo agli azzurri di giocare il miglior calcio in tutto il continente. Con Luciano, elementi come Lobotka e Di Lorenzo sono diventati elementi di caratura mondiale. Bisogna dare tributo a quello che ha dato l’allenatore, così come a tutta la dirigenza. Dopo gli addii dei senatori c’era tanto scetticismo, e invece ha avuto ragione Spalletti con la società. Luciano nelle interviste parla tanto dei magazzinieri, lui vuole sapere tutto della propria squadra. Vuole tutti coinvolti verso l’obiettivo. Lo Spalletti-uomo? Tutti i top club hanno problemi con i propri calciatori di migliori. Ecco il segreto di Luciano è stato proprio ringiovanire la rosa e avere un rapporto totale con i suoi calciatori. Con la sostituzione di Osimhen si è preso un brutto rischio, le critiche gli sarebbero andate addosso in caso di pareggio. Eppure ha avuto ragione e questa è la sua forza. Non si affida ai nomi, non tutte le squadre sono capace di fare. La Spezia? Per noi è stato un posto magico, la moglie di Luciano abita a 500 metri dall’albergo dove sempre risiede il Napoli e che è stata casa nostra per tanti anni. Luciano ha una semplicità che lo ha sempre contraddistinto, anche in un mondo complicato come quello del calcio”.