Nel Monday Night di serie A, valido per la ventesima giornata, Udinese e Verona hanno impattato per 1 a 1. In virtù di questo risultato i friulani raggiungono quota 29 punti, occupando la settima posizione in classifica, mentre i veneti rimangono sempre al terzultimo posto con soli 13 punti. Oggi torna la Coppa Italia con il primo quarto di finale tra Inter e Atalanta.