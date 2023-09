Alle 21.30 il nostro inviato Claudio Donato su “Radio Studio 107” per parlare del Napoli

Alle 21.30, in collegamento telefonico con Radio Studio Milano 107, il giornalista della redazione PianetAzzurro, Claudio Donato, interverrà in diretta per parlare del momento del Napoli, soprattutto dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Lazio.

Di seguito il link per chi volesse seguire in diretta il suo intervento

https://onlineradiobox.com/it/ballandobreakstation/?cs=it.ballandobreakstation&played=1