LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Vergara mostra qualità, Ambrosino non punge

Milinkovic-Savic 6 – Altra partita in cui è impegnato poco. Riesce a neutralizzare solo il brutto rigore di Luvumbo, ma che botta su rigore!

Beukema 6 – Gara senza affanni e senza imprecisioni.

Juan Jesus 6.5 – Dirige la difesa con esperienza ed attenzione. Riesce a spiazzare Caprile dal dischetto.

Olivera 6 – Da difensore mancino della retroguardia a tre, partecipa poco alle azioni offensive, ma non soffre mai i rari attacchi cagliaritani sul suo lato.

(Neres 5.5 – Ha giusto il tempo di provare un paio di iniziative, ma calcia male il suo rigore.)

Mazzocchi 5 – Si vede poco e quando ha palla dimostra enormi lacune tecniche.

(Buongiorno 6 – Entra per cementare maggiormente la difesa e realizzare il tiro decisivo dell’infinita lotteria dei rigori.)

Vergara 7 – Gara di qualità e personalità, per il giovane centrocampista partenopeo, impreziosita dal bell’assist per il gol di Lucca.

(Lang 6 – Poco tempo per incidere, ma realizza bene il suo rigore.)

Elmas 6 – Cerca di adattarsi nei due di centrocampo, offrendo più una prestazione di quantità che di qualità. Bello il suo rigore.

Spinazzola 6 – Offre un’opzione più offensiva sulla sinistra, non trovando particolari spunti degni di nota. Elegante la sua realizzazione dal dischetto.

Politano 6 – Anche schierato da terzo attaccante, sulla destra, gli manca il guizzo decisivo, offrendo comunque un contributo sufficiente in quanto a generosità e voglia di catalizzare le azioni offensive. Freddo e preciso dal dischetto.

Lucca 6.5 – Si fa trovare pronto, di testa, sul bell’assist di Vergara, ma mostra ancora limiti tecnici nella gestione dei palloni davanti.

(Hoijlund 6 – Qualche buona sponda nella fase finale di gara. Freddo dal dischetto.)

Ambrosino 5.5 – Si impegna nell’interpretare al meglio la posizione di esterno sinistro d’attacco, non pungendo però quasi mai la difesa avversaria.

(McTominay 6 – Spara a lato su una buona sponda di Hojlund, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, e ha una buona occasione all’85. Spiazza bene Caprile su rigore.)