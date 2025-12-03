IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Cagliari 10-9, d.c.r., azzurri ai quarti

Mariano Potena 3 Dicembre 2025 0 59 sec read

PRIMO TEMPO

Primi 20 minuti di gioco a ritorni bassi per entrambe le squadre, in particolare gli azzurri poco convincenti in fase di costruzione di gioco. Al 28’ passa in vantaggio il Napoli con Lucca, che viene servito da Vergara con un cross e di testa spedisce in rete. Successivamente gli azzurri provano a trovare il raddoppio ancora con Lucca, il pallone termina di poco fuori. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 67’ arriva il pareggio del Cagliari con Sebastiano Esposito che approfitta di un errore di McTominay e a tu per tu con Milinkovic-Savic spedisce il pallone in rete. Il secondo tempo termina in parità, ai rigori passano gli azzurri grazie alla rete decisiva di Buongiorno.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi (68′ Buongiorno), Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano (C), Lucca (68′ Hojlund), Ambrosino (60′ Mctominay). A disposizione: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Lang, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (61′ Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Gaetano (55′ Prati), Deiola; Luvumbo; Kilicsoy (55′ Esposito), Pavoletti (55′ Borrelli). A disposizione:Ciocci, Radunovic, Pintus, Zappa, Grandu, Rog, Cavuoti, Liteta, Sulev, Felici, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Reti: 28′ Lucca (N), 67′ Esposito (C)

Ammonizioni: 22′ Luperto (C)

Mariano Potena

 

Commenti

Mariano Potena

View More Posts

In vista di Bari, Stellone serra le fila: “Le gare partono dallo 0-0”

Roberto Stellone ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bari. Match difficile ma non impossibile. Ecco quanto evidenziato dalla redazione PianetAzzurro: “El Kaouakibi ancora non è […]

31 Marzo 2023 0 2 min read

Play-off serie C, Benevento-Carrarese 2-2: nessuna finale. Si spegono al Vigorito i sogni della Strega

Si disputa al “Vigorito” la semifinale di ritorno tra Benevento e Carrarese. Gara valida per i play-off di serie C. Chi passerà il turno si […]

2 Giugno 2024 0 2 min read

Sky – Napoli, obiettivo Cragno. Sepe più cash: ecco l’offerta al Cagliari

Cinque milioni più Luigi Sepe per portare a Napoli Alessio Cragno. Era così impostata la trattativa tra il club azzurro e il Cagliari, quando i […]

11 Giugno 2017 0 47 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Juan Jesus: “Acerbi? È andato un po’ oltre con le parole, ma si è scusato”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l’Inter nella quale ha segnato la rete del pareggio azzurro: […]

17 Marzo 2024 0 37 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui