LA PARTITA – Napoli-Cagliari 10-9, d.c.r., azzurri ai quarti

PRIMO TEMPO
Primi 20 minuti di gioco a ritorni bassi per entrambe le squadre, in particolare gli azzurri poco convincenti in fase di costruzione di gioco. Al 28’ passa in vantaggio il Napoli con Lucca, che viene servito da Vergara con un cross e di testa spedisce in rete. Successivamente gli azzurri provano a trovare il raddoppio ancora con Lucca, il pallone termina di poco fuori. Al 45’ termina il primo tempo.
SECONDO TEMPO
Al 67’ arriva il pareggio del Cagliari con Sebastiano Esposito che approfitta di un errore di McTominay e a tu per tu con Milinkovic-Savic spedisce il pallone in rete. Il secondo tempo termina in parità, ai rigori passano gli azzurri grazie alla rete decisiva di Buongiorno.
IL TABELLINO
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi (68′ Buongiorno), Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano (C), Lucca (68′ Hojlund), Ambrosino (60′ Mctominay). A disposizione: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Lang, Neres. Allenatore: Antonio Conte
Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (61′ Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Gaetano (55′ Prati), Deiola; Luvumbo; Kilicsoy (55′ Esposito), Pavoletti (55′ Borrelli). A disposizione:Ciocci, Radunovic, Pintus, Zappa, Grandu, Rog, Cavuoti, Liteta, Sulev, Felici, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.
Reti: 28′ Lucca (N), 67′ Esposito (C)
Ammonizioni: 22′ Luperto (C)
Mariano Potena