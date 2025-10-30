Lukaku – L’attaccante belga sta per tornare a Napoli, da lunedì sarà in palestra, a Castel Volturno

Dopo quasi 80 giorni di assenza da Napoli, l’attaccante belga Romelu Lukaku sta per tornare in città. Molto probabilmente, già lunedi, lo vedremo a Castel Volturno, per lavorare in palestra. rispettando alla lettera la tabella stabilita dal suo staff personale e dai medici del club partenopeo. Per riprendere la condizione atletica, tuttavia, ci vorrà, come minimo, ancora poco più di un mese. Si presuppone che possa rientrare il 14 dicembre, per disputare la semifinale di Supercoppa Italiana, in programma, a Riad, il giorno 18. Questa è la previsione più ottimistica ma se non ce la faccesse, Lukaku ritornerebbe in campo a fine anno o agli inizi di gennaio. Il Napoli, recuperato Big Rom, si troverebbe con tre attaccanti in rosa ed il più penalizzato sarà Lorenzo Lucca, relegato al ruolo di terzo bomber. Conte, stante i moltissimi infortuni sta friggendo il pesce con l’acqua e malgrado tutto, è in cima alla classifica di A, assieme alla Roma. Una volta che guariranno i vari Rrahmani, Lobotka, Meret, De Bruyne, per il Napoli sarà tutta un’altra musica.