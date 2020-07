IL PUNTO SULLA A, undicesima di ritorno: la caduta degli Dei

Quest’ultimo turno di serie A, disputato nel fine settimana appena trascorso, ha sorriso alla Juventus, che grazie al successo nel derby con il Torino ed alle contemporanee debacle interne di Lazio e Inter ha intrapreso una vera e propria fuga verso il nono tricolore di fila. Insomma la trentesima giornata si è rivelata come la caduta degli Dei. Le principali antagoniste dei bianconeri si sono dovute arrendere rispettivamente al Milan ed al Bologna, perdendo terreno prezioso in chiave scudetto. Per il resto ennesima vittoria dell’Atalanta che ora insidia il terzo posto della squadra di Conte, successi anche per Sassuolo e Fiorentina a spese del Lecce e del Parma, sconfitto pure il Verona a Brescia, passo in avanti per la Sampdoria che ha avuto la meglio nello scontro diretto con la Spal, quindi riscatto del Napoli al San Paolo contro la Roma, alla terza sconfitta consecutiva che le costa il quinto posto, adesso in condominio con gli azzurri. Infine pari tra Genoa e Udinese. Domani si ritorna in campo nel turno infrasettimanale della 31esima tornata di questo campionato.