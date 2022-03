IL PUNTO SULLA A al termine della 30esima giornata – Juventus ad un punto dall’Inter terza

Detto degli anticipi del venerdì e del sabato, la domenica calcistica, relativa alla 30esima giornata di serie A, non ha prodotto nessuna sorpresa, tutto si è svolto secondo copione, con il prevedibile successo dei bianconeri per 2 a 0, allo Stadium, nei confronti dell’ormai, quasi spacciata Salernitana. La vittoria della squadra di Allegri ed il contemporaneo pareggio interno dell’Inter, di sabato, porta i bianconeri ad un solo punto dal terzo posto, occupato proprio dai nerazzurri e guarda caso, dopo la sosta per la nazionale, Juve ed Inter si sfideranno in uno scontro diretto assai affascinante in quel di Torino. Gli altri risultati registratisi ieri hanno visto la vittoria dei giallorossi nel derby capitolino, con la Lazio, per 3 a 0, quella della Sampdoria a Venezia per 2 a 0, quindi il pari tra Empoli e Verona per 1-1 ed infine il risultato pieno dell‘Atalanta, prossima avversaria degli azzurri, al Dall’Ara di Bologna per 1 a 0. Ora spazio al difficile compito dell’Italia che, giovedì, a Palermo, affronterà la Macedonia per il primo spareggio in chiave qualificazione Mondiale 2022. In caso di successo., gli uomini di Mancini se la vedranno, martedì 29, contro la vincente di Turchia – Portogallo, in trasferta. A meno di improbabili scossoni, dovrebbero sfidarsi “all’ultimo sangue” , Portogallo e Italia, solo una delle due staccherà il biglietto per il Qatar.