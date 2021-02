ANTEPRIMA PARTITA Napoli vs Benevento

Smaltite le scorie dell’eliminazione dall’Europa League, gli azzurri si apprestano a ritornare in campo, nel tardo pomeriggio di domani, allo stadio Maradona, per affrontare il Benevento nel 24esimo turno di campionato, con il preciso intento di iniziare la rimonta in chiave piazzamento Champions League. Il derby campano con i giallorossi sanniti, rappresenta un ottimo banco di prova per tastare il polso alla squadra di Gattuso, chiamata ad un’immediata inversione di tendenza, dopo le ultime non brillanti prestazioni. Dopo la gara di andata al Vigorito, potrebbero trovarsi, nuovamente di fronte, l’uno contro l’altro, i fratelli Insigne, ma Roberto è in dubbio. Gli uomini di Gattuso, ora, non possono più sbagliare, il quarto posto è l’unico obiettivo rimasto, per cui un ennesimo passo falso pregiudicherebbe la rincorsa già difficile, vista l’agguerrita concorrenza. alla quarta poltrona. L’allenatore azzurro è ancora in piena emergenza, pur se il belga è tornato a disposizione e molto probabilmente farà parte dell’undici titolare anti Benevento. Per quanto riguarda il modulo si tornerà alla difesa a quattro con Koulibaly ed uno fra Rrhamani e Maksimovic, davanti a Meret, mentre sulle corsie esterne basse ancora Di Lorenzo e Mario Rui. Il duo di centrocampo vedrà Bakayoko e Fabian Ruiz, infine in avanti dietro a Mertens agiranno Politano, Zielinski e Lorenzo Insigne. In casa Benevento, Pippo Inzaghi, dopo aver fermato la Roma, proverà, con il Napoli, ad ottenere almeno lo stesso risultato di sette giorni fa, schierando la migliore formazione possibile; Dicevamo della presenza dubbia di Roberto Insigne, infatti il tecnico giallorosso sembra intenzionato a preferirgli Ionita per affiancare l’attaccante Caprari. Nel reparto difensivo sarà riproposto Barba a sinistra con Letizia, rientrato dall’infortunio, che però siederà in panchina. Per il resto nessun’altra novità, con Lapadula confermato come centravanti. Alla luce di queste indicazioni le formazioni che scenderanno sul terreno di gioco di Fuorigrotta potrebbero essere le seguenti:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

Passiamo, quindi, ai numeri di questo secondo derby campano stagionale: cinque i precedenti tra azzurri e giallorossi che hanno perso tutte le partite disputate finora. La prima sfida risale al novembre 2004, in Serie C, con il Napoli che si impose per 2 a 0. L’unico gol realizzato dal Benevento nelle cinque gare è giunto soltanto nel match del girone d’andata con Roberto Insigne che non fu sufficiente ad evitare la sconfitta per 2 a 1. In questo campionato la compagine di Inzaghi, in trasferta, ha un buon ruolino di marcia, con 14 punti conquistati in undici partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Dal canto loro i partenopei tra le mura amiche, nelle undici gare disputate, hanno raccolto 22 punti avendo vinto sette volte, pareggiato una e perso in tre occasioni. Nelle ultime apparizioni al Maradona Insigne e compagni hanno sempre vinto e tra le vittime c’è stata la Juventus. Il pronostico è naturalmente a favore dei padroni di casa, tuttavia, gli azzurri, paradossalmente, in casa, hanno trovato più difficoltà con le squadre di caratura medio-bassa che con le big, quindi il segno 1 non potrebbe essere così scontato.