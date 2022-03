Infortunio DI Lorenzo – Giuffredi, procuratore del difensore fiducioso in un suo ritorno in campo il 10 aprile al Maradona, contro la Viola

Come tutti sappiamo, l’esterno destro azzurro della nazionale e del Napoli Di Lorenzo, si è infortunato nella gara di sabato contro l’Udinese, in conseguenza di uno scontro fortuito con il portiere friulano. Il calciatore è stato visitato, ieri, a Coverciano, dallo staff medico della Nazionale di Roberto Mancini che ha diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Giovanni Di Lorenzo lascerà il ritiro azzurro e nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi controlli presso Villa Stuart, a Roma, al fine di stabilire i tempi di recupero. Si è parlato di un mese di stop, tuttavia, il suo procuratore Mario Giuffredi, che conosce benissimo la tempra del suo assistito, si è detto sicuro che rientrerà il 10 aprile nel match contro i viola al Maradona. “Una semplice distorsione è una cosa che può capitare a tutti e si supera senza particolari contrattempi, poi vista la grande forza di reazione di Giovanni sono ottimista,. i tempi di recupero non supereranno le due settimane”.

Queste le parole dell’agente del giocatore ex Empoli. Spalletti, così come i tifosi napoletani, si augurano che il procuratore sia buon profeta.