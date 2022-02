Plusvalenze, la FIGC ipotizza l’illecito amministrativo: le possibili sanzioni

Si sono concluse indagini relative al caso plusvalenze da parte della Procura Figc. Sono coinvolte in questa parte delle indagini 11 club, tra cui società di Serie A come Juventus, Napoli, Genoa, Empoli e Sampdoria, oltre a club di serie inferiori come Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara e due società in realtà fallite come Novara e Chievo. I club non sono stati ancora deferiti, ma per ora l’indagine riguarda “l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva”.