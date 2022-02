IL FISCHIETTO – NAPOLI vs BARCELLONA affidata al russo Sergej Karasov

L‘Uefa ha designato per il match di ritorno dei play off di Europa League Napoli vs Barcellona, in calendario dopodomani alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, quale direttore di gara il signor Segej Karasev di nazionalità russa, con il quale collaboreranno nelle vesti di assistenti i connazionali Demeshko e Aleksei Lunev, mentre in qualità di quarto ufficiale Kirill Levnikov, anch’egli russo. Infine al Var ci saranno gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler. Per la cronaca i precedenti di questo arbitro con glia azzurri non sono esaltanti; il fischietto russo in passato ha diretto il Napoli, lo scorso anno nel match di Europa League con il Granata, in terra spagnola che sorrise ai padroni di casa per 2 a 0, poi nella stagione 2016/17 arbitrò la gara giocata all’allora San Paolo contro il Besiktas vinta dai turchi per 2 a 3. Infine ricordiamo l’unico successo dei partenopei con Karasev in campo che risale alla partita di Champions League con il Marsiglia nella stagione 2013/14 che terminò 3 a 2.