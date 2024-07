Fulvio Collovati – “Antonio Conte è il valore aggiunto del Napoli”

L’ex calciatore del Milan e della nazionale Fulvio Collovati, oggi noto opinionista Tv, intervistato dal sito new.superscommesse.it, in assoluta esclusiva, chiamato in causa sul Napoli, ha affermato che il neo allenatore azzurro, è il valore aggiunto della squadra. Ecco qui di seguito uno stralcio delle parole di Collovati:

“Conte ha smorzato sul nascere le ambizioni di scudetto del Napoli ma non credo a quest’affermazione, lui dice questo perché, vuole tenere tutti sotto pressione per far rendere al meglio i suoi giocatori. Non dimentichiamoci che i partenopei non disputeranno coppe europee, per cui avranno una settimana intera per preparare la partita. Sono rimasti Di Lorenzo e Kvaratskhelia che restano due grandi punti di riferimento; in difesa sono stati acquistati calciatori importanti, quali Buongiorno, Rafa Marín e Spinazzola. A mio avviso il Napoli può competere con l’Inter per il titolo.. La squadra c’è e Conte è sicuramente il valore aggiunto dell’intero gruppo. Nel gioco dell’allenatore salentino sarà importante il rendimento degli esterni e con i nuovi arrivi si potranno vedere cose molto interessanti”